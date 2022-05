Kraków. Wyjątkowa kamienica przy ulicy Starowiślnej [ZDJĘCIA]

W centrum miasta przy ulicy Starowiślnej 47 z pozoru zwykła, dwupiętrowa, niczym nie wyróżniająca się kamienica, po otwarciu drzwi wprowadza widza niczym do galerii sztuki. Złote światło przebijające się przez witrażowe drzwi podkreśla niezwykłe prace na ścianach kamiennicy. Nie są to zwykłe napisy czy proste rysunki, lecz skrupulatnie przemyślane i stworzone murale, między innymi przez artystę Mikołaja Rejsa. Nie jest to postać anonimowa, ale artysta dobrze znany nie tylko w Krakowie, lecz i na świecie poprzez charakterystyczne prace związane ze sztuką street art.

Trzon pomysłu, który ciągle się rozwija w mojej głowie, to podania ze starosłowiańskiej kultury. Lecz nie tylko ograniczam się do takich symboli, czerpię z różnych religii, ponieważ dostrzegam w tym wiele łączników i znaków, które ewoluowały przez lata w świecie. Głównym akcentem pracy jest żarówka, jako że jest ona symbolem pomysłu, wypływa z niej duch myśli, podpisałem ją Ide-a.

Pierwszy mural jaki powstał jest na samej górze kamienicy. Jak ktoś kojarzy moje prace, to zobaczy, że pewne elementy już przeplatały się we wcześniejszych postaciach, więc można tutaj rozpoznać spójny styl. Oprócz tego zawsze staram się dodawać do swoich prac to, co czuje w danym momencie, co jest dla mnie ważne w danej chwili, czy to co mnie ostatnio zainspirowało. Odbieram tą pierwszą pracę jako portal do innego, równoległego świata, można w nim odnaleźć hologramy czy duchy naszych świadomości. Jednym słowem okno do innych światów - mówi twórca.

Tworząc tą pracę poznałem Martę, która mieszka na tym piętrze, więc to miejsce spowodowało, że urodziła się tutaj wyjątkowa inicjatywa tworzenia czegoś nowego wspólnie.

Dla każdego artysty, który tutaj coś stworzył, kolejna praca była jakimś odniesieniem. Staraliśmy się, aby nie powstał z tego miszmasz, lecz aby wszystko ze sobą współgrało. Mimo różnych stylów, każdy szanuje pracę kolegi, dlatego razem dobrze to wszystko wygląda i się uzupełnia.

Jedna z prac w centralnym miejscu w holu na parterze to swego rodzaju dobry duch tej kamiennicy. Stając sobie w jednym z kątów można zobaczyć, że piękny żyrandol jaki tutaj jest, może być twarzą tej postaci. Gra z takimi zastanymi elementami tworzy swoistą interakcję obrazu z rzeczywistością. W kolejnych pracach czerpałem z różnych mitologii, szukając wspólnego klucza rozpoznawalnego na całym świecie, dobrym przykładem może tu być rozeta góralska. Cały czas staram się szukać czegoś nowego i rozwijać w wytyczonych przez siebie ścieżkach. Postacią zamykającą ścianę w holu jest duch Santa Muerte, ponieważ chciałem nawiązać do pracy Dominiki, która stworzyła meksykańską kapliczkę - dodaje.