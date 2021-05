Kraków. Z końcem maja ruszy nabór ma mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus

Teraz wiadomo już także, kiedy ruszy nabór na mieszkania w inwestycji na Klinach. 31 maja rozpocznie się rekrutacja do mieszkań powstających w Krakowie w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Składający się z dwóch etapów nabór będzie polegał na przyznaniu punktów za spełnianie kryteriów społecznych oraz sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej. Wnioski o najem mieszkania będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.krakow.mdr.pl .

- Przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej powstaje 481 mieszkań w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Inwestycja składa się z ośmiu czterokondygnacyjnych bloków. Połowa z nich osiągnęła stan deweloperski , w pozostałych czerech trwają prace związane z posadzkami, tynkami i elewacjami, oraz roboty instalacyjne - mówiła nam na początku marca Ewa Syta z biura prasowego PFR Nieruchomości, spółki odpowiedzialnej za realizację programu Mieszkanie Plus.

Kryteria pierwszeństwa obowiązujące w naborze do mieszkań rządowego osiedla na Klinach ustaliła Rada Miasta Krakowa, przyjmując stosowną uchwałę. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć mi.in. rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35 roku życia, absolwenci wyższych uczelni, rozliczający się z podatku dochodowego w Krakowie, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz posiadacze książeczek mieszkaniowych. Liczba punktów przyznana wnioskującemu będzie zależała od stopnia, w jakim spełnia przyjęte przez samorząd kryteria.

Nabór potrwa do 20 czerwca. W tym czasie wszyscy zainteresowani zamieszkaniem na osiedlu powstającym przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej będą mogli złożyć wniosek. Każdy wnioskujący będzie musiał także w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku dostarczyć niezbędne dokumenty, które potwierdzą deklarowane w nim informacje np. oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego na terenie Krakowa czy oświadczenie o posiadaniu książeczki mieszkaniowej wydanej przed 23 października 1990 r.

Mieszkanie plus w Krakowie. Połowa bloków już gotowa [ZDJĘCIA]

Osiedle powstające przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej to osiem bloków mieszczących 481 mieszkań. Każdy z budynków posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, w której znajdują się zamknięte garaże i komórki lokatorskie. Krakowska inwestycja spółki PFR Nieruchomości to oferta skierowana głównie do rodzin, dlatego wśród powstających mieszkań dominują dwu i trzypokojowe, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali.

Średnia stawka czynszu oferowanych mieszkań będzie wynosiła 28,85 zł/mkw. Inwestycja przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej zostanie objęta dopłatami do czynszów w ramach programu "Mieszkanie na Start". Jest to możliwe dzięki włączeniu się krakowskiego samorządu w proces naboru przyszłych najemców mieszkań. Szacuje się, że wysokość dopłaty dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet 530 złotych miesięcznie.

Poza inwestycjami w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego PFR Nieruchomości oferuje blisko 250 mieszkań w krakowskich inwestycjach Funduszu Mieszkań na Wynajem. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy średni, przekraczający 90 proc. poziom wynajęcia mieszkań przy ulicy Drukarskiej i ulicy Polonijnej.