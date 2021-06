Kraków. Z targów i straganów zniknie figurka "Żyda z pieniążkiem"? "Odbierana jest jako antysemicka"

Swoje zdanie na ten temat ma także Jonny Daniels, prezes fundacji From The Depths, która min. wspiera i honoruje Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

- To trudna sprawa. Chodzi o to, że chociaż zwykle nie jest to objaw antysemityzmu, to po prostu nie jest to coś, co liczy się z cudzą wrażliwością i powielając stereotypy naprawdę obraża Żydów, którzy tu przyjeżdżają – mówi w rozmowie z nami. - Warto zwrócić uwagę, że te wizerunki to zazwyczaj dość groteskowo wyglądający Żydzi z dużymi nosami. Cóż, nie można zapominać, że to przeświadczenie o tym, że Żydzi są bogaci i mają pieniądze, doprowadziło do wielu pogromów, więc konotacje nie mogą być miłe. Rozumiem, że większość ludzi nie kupuje tego ze złymi intencjami, ale po co robić coś, co jest przejawem znieczulicy wobec innych? - dodaje