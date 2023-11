Kraków zdetronizował Warszawę. To pod Wawelem zarabia się najlepiej

Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że we wrześniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w Krakowie 9648,37 złotych, czyli o 5,9 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Z kolei w porównaniu do września ubiegłego roku wzrost jest ponad 16-procentowy.

Za Krakowem uplasowały się Warszawa (8838,48 zł) oraz Gdańsk (8715,93 zł). W porównaniu do sierpnia w stolicy Polski płace zmalały o 0,3 proc., natomiast w stolicy województwa pomorskiego wzrosły o 0,5 proc.

Firmy nadal chcą inwestować

Co warte zauważenia, Kraków już trzeci miesiąc z rzędu jest na pierwszym miejscu GUS-owskiego zestawienia. Eksperci wskazują, że silna pozycja stolicy Małopolski wynika m.in. z faktu, że to właśnie tutaj swoje siedziby lokuje wiele innowacyjnych firm, w tym zagranicznych.

Co się takiego stało, że Kraków zaczął dominować nad Warszawą w zakresie wynagrodzeń? - W stolicy mamy dużo większe zróżnicowanie firm, a tym samym zarobków. Myślę, że m.in. z tego powodu Warszawa plasuje się za stolicą Małopolski w kwestii wynagrodzeń - dodaje Rozwadowska.

Jak sytuacja może wyglądać w kolejnych miesiącach? - W prywatnym biznesie jest tak, że firmy oglądają co prawda każdą złotówkę, ale cały czas starają się inwestować w kapitał ludzki, a także rozwijać swoją działalność, pobudzając w ten sposób gospodarkę. Wszyscy mocno liczą na to, że trend wzrostowy w zakresie wynagrodzeń utrzyma się - kwituje ekspertka Lewiatana.

Z kolei prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń zwraca uwagę, że Kraków wyprzedził w GUS-owskim zestawieniu nie tylko Warszawę, ale także Katowice, ponieważ w przeciwieństwie do tych miast w ostatnich latach postawił głównie na start-upy oraz koncerny zagraniczne, które zdecydowały się na rozwój swojej działalności właśnie pod Wawelem.

- To firmy, inwestujące w nowoczesne technologie, gdzie wynagrodzenia są na wysokim poziomie - komentuje Biedroń. - Wiadomo, że np. na Śląsku, gdzie dominuje tradycyjny przemysł, płace nie będą tak wysokie jak w Krakowie - dodaje nasz rozmówca.

- W zlokalizowanych tutaj firmach i centrach usług zatrudniane są profesjonalne kadry: menedżerowie i specjaliści, pracownicy potrafiący wykorzystać technologie IT, znający się na inżynierii, zarządzaniu danymi, ze znajomością języków obcych i rozwiniętymi umiejętnościami współpracy, w tym z doświadczeniem w środowiskach międzynarodowych. Zatrudnienie pracowników z taką wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami ma swoją cenę - mogą oni liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia - przekonuje Małgorzata Tabaszewska z biura prasowego krakowskiego magistratu.

Miejscy urzędnicy potwierdzają, że Kraków jest bardzo atrakcyjny jako miejsce pracy, jak również oferuje bardzo dobre warunki do rozwoju przedsiębiorstw.

Zauważa, że rozwój różnych sektorów i branż w Krakowie z jednej strony generuje atrakcyjne i dobrze płatne miejsca pracy, a z drugiej buduje siłę miejskiej gospodarki i sprzyja dynamicznemu rozwojowi miasta, m.in. poprzez wpływy do budżetu w postaci podatku od nieruchomości czy udziału w podatkach PIT i CIT.

Korzyści z odrodzonej turystyki

Grzegorz Biedroń liczy na to, że w najbliższym czasie wynagrodzenia będą rosnąć w turystyce, która odrodziła się nie tylko w mieście, ale również w całym regionie. Musiała ponownie stanąć na nogi po tym, jak została pokiereszowana w efekcie pandemii Covid-19 oraz w skutek wojny w Ukrainie.

- Z naszych danych wynika, że wszystkie wskaźniki ruchu turystycznego powróciły do poziomu z 2019 roku, czyli sprzed pandemii. Są na dodatek o wiele wyższe niż w innych regionach Polski. To oznacza, że co prawda małopolska turystyka najbardziej ucierpiała w skali kraju, ale jednocześnie najszybciej się odbudowała. Portfele naszych przedsiębiorców znów zasilają zamożni, zagraniczni turyści, a swoje dokłada również odradzająca się turystyka kongresowa - kwituje Biedroń.