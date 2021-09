Kraków. "Żeby móc patrzeć w przyszłość, trzeba pamiętać". W Krzysztoforach odbyła się premiera filmu "Pamiętajmy o KL Plaszow"

"Pamiętajmy o KL Plaszow" można podzielić na dwie części. Pierwsza ukazuje mniej znaną historię niemieckiego obozu, który początkowo pełnił jedynie rolę nazistowskiego obozu pracy, a z czasem obozu koncentracyjnego. Składają się na nią w głównej mierze relacje byłych więźniów i ich rodzin: Edwarda Mosberga, Clili i Hadassy Bau, Shlomo Lewkowicza, Bronisławy Niusi Horowitz-Karakulskiej, Tadeusza Jakubowicza oraz Anny Sikory. Obecni na premierze widzowie z dużym zainteresowaniem i wyraźnie wymalowanymi na twarzach skupieniem, a nawet smutkiem słuchali historii, o tym jak wyglądało życie bohaterów filmu do września 1939 roku oraz w latach następnych. Wtedy to znaczną część Żydów i Polaków z Krakowa oraz Małopolski dotknęły niewyobrażalne represje ze strony niemieckiego okupanta, począwszy od umieszczenia ich w getcie po wywózkę do obozu "KL Plaszow".