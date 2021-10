Adam Zagajewski zmarł po długiej chorobie 21 marca 2021 roku.

Przeszło pół roku od śmierci urna z prochami Adama Zagajewskiego została złożona w Panteonie Narodowym.

- Każde miasto ma swoich zasłużonych obywateli, obywateli, których wszyscy znają, wszyscy szanują. Ale nie każde miasto ma takich obywateli, których można uznać za jednostki wybitne. Adam Zagajewski był osobą nie tylko wybitną, ale – można powiedzieć – żywą legendą miasta. Co prawda można też o nim mówić, że był obywatelem świata, ale tak naprawdę zawsze związany był z Krakowem. To Kraków wybrał na miejsce studiów, to tutaj opublikował swój pierwszy wiersz, to tutaj – w krakowskim Wydawnictwie Literackim – opublikował swój pierwszy tomik poezji, wchodząc tym samym w środowisko intelektualne naszego miasta - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.