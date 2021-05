Kraków. Zmiany na linii 144. Będzie nowocześnie i ekologicznie

Poza linią nr 144 jest to linia nr 179 „Osiedle Kurdwanów” – „Dworzec Główny Zachód” oraz 173 „Nowy Bieżanów Południe” – „Azory”. Nowe elektryki obsługują także część kursów na linii nr 503 „Nowy Bieżanów Południe” – „Górka Narodowa”.

Do Krakowa trafiło w tym roku w sumie 50 nowych autobusów elektrycznych. Kierowanie ich na trasy w rejonie centrum miasta to pomysł MPK. To właśnie w rejonie Alei Trzech Wieszczów zdarzają się największe przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

Warto dodać, że elektryki już od ponad 7 lat przewożą krakowian. Poza liniami 144, 173, 179, 503 obsługują również kursującą w rejonie alei linię nr 124 „Os. Podwawelskie” – „TAURON Arena Kraków Wieczysta” oraz 169 „Zajezdnia Wola Duchacka” – „Górka Narodowa”. Można je spotkać także na linii nr 155, a więc rejonie uzdrowiska w Swoszowicach.

2 sposoby ładowania autobusów