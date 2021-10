Krakowianie z golami w młodzieżowej reprezentacji

W podstawowym składzie wyszli m.in. Daniel Hoyo-Kowalski, czyli obecny piłkarz Hutnika Kraków, wypożyczony do niego z Wisły oraz jej były zawodnik Aleksander Buksa. Dzisiaj gracz Genoa CFC 1893. Ten pierwszy zagrał cały mecz, drugi zszedł z boiska w 85 min, zmieniony przez Szymona Włodarczyka. Na placu gry z kolei w 56 min pojawił się z miejsce Mariusza Fornalczyka aktualny piłkarz Wisły Piotr Starzyński.

Co ciekawe, cała wiślacka trójka wpisała się w tym meczu na listę strzelców! Jako pierwszy uczynił to Daniel Hoyo-Kowalski w 36 min, a było to trafienie na 2:0, bo wcześniej gola dla Polaków strzelił w 20 min Adrian Bukowski. W końcówce meczu z kolei najpierw w 81 min rzut karny wykorzystał Aleksander Buksa, a już w doliczonym czasie gry na 4:0 wynik ustalił Piotr Starzyński.