Krakowianin pojechał do Niemiec, wszedł do lasu i... zaginął. Policja prosi o pomoc

Wówczas Szymon Pawłowski wszedł do lasu i ślad po nim zaginął. W samochodzie pozostawił wszystkie swoje rzeczy osobiste. Zaginiony do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zawiadomienie o zaginięciu złożone zostało również na terenie Niemiec.

Rysopis:

- wzrost ok. 170,

- włosy krótkie, ciemne, siwiejące,

- nos prosty,

- oczy koloru niebieskiego.

- znaki szczególne: Ułamany przedni ząb, blizna na lewej łydce, tatuaż w postaci kropki koloru granatowego na prawym kolanie.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VI w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-917 lub pod numer alarmowy 112.

