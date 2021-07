Krakowscy policjanci wraz inspektorem KTOZ uwolnili psa z nagrzanego samochodu

Do patrolujących centrum Krakowa policjantów podszedł zaniepokojony przechodzień informując, że na ulicy Kopernika, co najmniej od godziny, stoi zaparkowane czarne audi, w którego bagażniku miał znajdować się przegrzany pies. Mężczyzna zauważył czworonoga, gdy ten zaczął rozpaczliwie szczekać.

Policjanci, którzy dotarli na miejsce dostrzegli, że (temperatura w cieniu oscylowała powyżej 30 stopni Celsjusza) samochód znajdował się w miejscu w pełni nasłonecznionym. Sytuacji psa nie poprawiały odsunięte na 4 cm szyby. Już na pierwszy rzut oka bulterier był wycieńczony, ledwo łapał oddech, a z jego pyska wydobywała się gęsta piana. Zwierzę nie miało nawet nic do picia. Policjanci zakryli nagrzaną tylną szybę auta, w którą świeciło słońce tzw. folią życia by się nie nagrzewała.

Mimo szybkiego ustalenia właściciela pojazdu i skierowania patrolu pod jego adres oraz sprawdzeniu okolicznych lokali, nie udało się dotrzeć do kierowcy audi. Z uwagi na sytuację nie cierpiącą dalszej zwłoki policjanci postanowili wybić szybę w aucie i uwolnić zwierzę, jednak pies był zmęczony i zestresowany, przez co stał się bardzo agresywny. Na pomoc wezwano zatem inspektorów z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Po przyjeździe pracowników KTOZ policjanci wybili szybę pałką natomiast inspektorzy użyli specjalistycznych szczypiec, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno czworonoga, jak i osób na miejscu zdarzenia.