Krakowska afera ławkowa. ZZM krytykował ławki w KL Plaszow, a sami o zgodę nie występowali

"Afera ławkowa" wybuchła w kwietniu (szczegóły dalej). Ławki na terenie KL Plaszow, jak szybko się pojawiły, tak szybko znikły. Urzędników sprawa mocno rozsierdziła. Padały słowa o hitleryzmie, o wykorzystywaniu miejsca pamięci, o braku szanowania przepisów. W tym ostatnim kontekście wypowiadał się m.in. Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

- Aby ustawić ławki należy wykonać projekt, uzyskać wymagane zgody, w tym konserwatora, który nadzoruje wykonywane tam prace. Następnie je zakupić i zamontować. To wymaga wprowadzenia odpowiedniego zadania do budżetu i zarezerwowania środków. Aby postawić ławki na terenie KL Płaszow nie wystarczy tam zawieźć to, co jest odpadem w innym miejscu - byłoby po prostu nam wszystkim za to wstyd, a do tego byłoby to niezgodne z przepisami – tak dyrektor Kempf mówił o sytuacji z ławkami.