Krakowska pielgrzymka dotarła już na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

Metropolita krakowski na zakończenie 41. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę podkreślił, że nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie płynie z Bożego objawienia, jest obecna w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Franciszka i „trzeba ją głosić w porę i nie w porę”.

Komentując środową liturgię Słowa abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że Jezus Chrystus jest Nowym Mojżeszem, który wyprowadził ludzkość z niewoli grzechu i przyniósł nowe prawo – podwójne prawo miłości. Arcybiskup podkreślił, że Jezus był jednoznaczny w swoim nauczaniu i jednoznaczny w miłości i wierności wobec Ojca, który za tę wierność został wywyższony i zasiada do prawicy Boga.

Przykładem wierności Bożemu Słowu jest też Maryja, która sobą objawiła świętość Boga. Posłuszeństwo woli Boga i Jego prawu doprowadziło do wniebowzięcia Maryi i Jej ukoronowania na królową nieba i ziemi. W Częstochowie Maryja króluje w ikonie jasnogórskiej. – Uwieńczeniem waszych pielgrzymich trudów było to, że mogliście chociaż na moment zbliżyć się przed oblicze Matki Bożej i wpatrywać się w Jej twarz – przepiękną, dostojną, wzruszającą prawdziwą dziewicę i przejmującą wzruszeniem matkę – mówił do pielgrzymów abp Marek Jędraszewski.