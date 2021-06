Krakowska piosenkarka ukrywająca się pod pseudonimem Kiwi zapowiada debiutancki album piosenką "Tańcz"

Pod pseudonimem Kiwi kryje się Wiktoria Nazarian, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów z Krakowa. Ma w sobie pół krwi polskiej i pół ormiańskiej. Zanim rozpoczęła solową karierę była częścią projektu Out Of The Box, który współtworzyła z Mateuszem Frankiewiczem z Hyper Son.

Wokalistka mówi, że najpiękniejsze rzeczy powstają, kiedy zamknie się sam na sam z komputerem w swoim pokoju na jedenastym piętrze. Uwielbia połączenie delikatnego wokalu z elektronicznym brzmieniem. Tworzy piosenki, które łapią za serce i hipnotyzują słuchacza. W swoim dorobku ma już EP-kę "Nocą".