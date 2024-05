Krakowskie juwenalia przed laty. Tak kiedyś bawili się studenci i tak wyglądały studenckie korowody! Aleksandra Łabędź

Krakowscy studenci od zawsze uwielbiali dobrą zabawę. Juwenalia to kwintesencja studenckiego życia, a także największa impreza muzyczna w stolicy Małopolski. W tym roku wielkie studenckie święto odbywa się w dniach 13-19 maja. W czasie, gdy w Krakowie wyborowa zabawa już rozkręciła się na dobre, my wracamy wspomnieniami do tego, jak studenci świętowali w Krakowie przed laty, a dokładniej nawet w 60. latach. Zdjęcia z zasobów Cyfrowego Thesaurusa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.