Krakowskie Wianki w sierpniu w parku Jordana. Znamy listę artystów [14.08]

6 sierpnia w parku Jordana ruszy Kraków Culture Summer, wydarzenia potrwają do 29 sierpnia. W programie koncerty, spektakle, debaty, m.in. Wianki. Pierwszy festiwalowy weekend (6-8 sierpnia) otwierają dwa koncerty w ramach Summer Jazz Festiwal: Old Metropolitan Band oraz Hot Swing Band. Na małej scenie krakowianie zobaczą również spektakl Teatru im. Juliusza Słowackiego pt. "Turnus mija ja niczyja" w reż. Cezarego Tomaszewskiego.

Beata i Bajm, Bokka, Izzy and the Black Trees, duet Karaś/Rogucki oraz Smolik//Kev Fox to artyści, którzy zagrają w ostatni weekend sierpnia na Wiankach: Święcie Muzyki podczas Kraków Culture Summer.

Tego samego dnia na scenie w parku Jordana zagrają Rycerzyki, zespół tworzący melodyjną, melancholijno-ekstatyczną muzykę wpisującą się luźno w nurt alternatywnego popu i nawiązującą do klimatu lat 80., oraz the Afronauts łączący to, co najlepsze w funku, jazzie i muzyce afrykańskiej.

Na zakończenie wiankowych koncertów 13 sierpnia, jak zawsze, publiczność rozkołysze silent disco. Program tradycyjnie przygotował festiwal „Unsound”, na którego zaproszenie zagrają najważniejsze postaci lokalnej sceny klubowej. Na jednym z kanałów wystąpią Olivia i Charlie, specjalistki od analogowej muzyki tanecznej: house'u, techno, electro i italo disco. Na drugim – Daniel Drumz i Semprey, których eklektyczne poszukiwania sięgają od house'u po różne odmiany basowej muzyki ze świata.