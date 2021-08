Krakowskie Wianki w sierpniu w parku Jordana. Znamy listę artystów [17.08]

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

Beata i Bajm, Bokka, Izzy and the Black Trees, duet Karaś/Rogucki oraz Smolik//Kev Fox to artyści, którzy zagrają w ostatni weekend sierpnia na Wiankach: Święcie Muzyki podczas Kraków Culture Summer.

6 sierpnia w parku Jordana ruszy Kraków Culture Summer, wydarzenia potrwają do 29 sierpnia. W programie koncerty, spektakle, debaty, m.in. Wianki. Pierwszy festiwalowy weekend (6-8 sierpnia) otwierają dwa koncerty w ramach Summer Jazz Festiwal: Old Metropolitan Band oraz Hot Swing Band. Na małej scenie krakowianie zobaczą również spektakl Teatru im. Juliusza Słowackiego pt. "Turnus mija ja niczyja" w reż. Cezarego Tomaszewskiego.

13 i 27 sierpnia sceną parku Jordana zawładną Wianki.

Tegoroczne Wianki odbędą się w dwóch odsłonach. Pierwsze koncerty rozbrzmiewać będą w parku przy al. 3 Maja 13 sierpnia. Na scenie debiutów zagrają lokalni artyści, koncert rozpocznie godzinny występ Atlantyda La5er x Zuza Baum (godz. 17.00), podczas którego artyści zaprezentują autorskie kompozycje. Rapująca i śpiewająca frontmanka, elektryzujące, loopowane partie fletów i saksofonu oraz synthowa wibracja to charakterystyczne elementy ich muzyki.