Krótkie fryzury na lato. Najmodniejsze i najładniejsze cięcia, które dodadzą uroku każdej kobiecie [INSPIRACJE] 12.05.2021 oprac.: Anna Nowak

Krótkie fryzury to najnowszy szyk mody, jeśli chodzi o letnie cięcia. Dodają one uroku i są świetnym odświeżeniem looku, jak również powrotem do coraz modniejszych lat 60. Królować przede wszystkim będą różne odmiany boba, pixie cut oraz grzywki. Twierdzenie, że kobiety w takich fryzurach wyglądają jak chłopczyce, to kłamstwo. Udowadniamy to w naszej galerii, gdzie przedstawiamy najlepsze pomysły i inspiracje na krótkie, letnie fryzury. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.