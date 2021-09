Krynica-Zdrój. Atakował przypadkowe osoby, zadawał ciosy w twarz oraz w tył głowy. Jego ofiarami były starsi ludzie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 5 września br. w godzinach porannych 30-latek idąc przez jedno z osiedli w Krynicy-Zdroju, bez żadnego powodu, znienacka uderzał pięścią w twarz lub tył głowy przypadkowe osoby, które akurat spotykał na swojej drodze. Wśród pokrzywdzonych seniorów był jeden mężczyzna i cztery kobiety, w tym 83-latka.

- Kiedy przed godziną 10 kryniccy policjanci otrzymali informację o tym zdarzeniu, patrol pełniący służbę na mieście natychmiast został skierowany na osiedle w poszukiwaniu sprawcy. Okazało się, że w rejonie jednego z bloków mężczyzna został ujęty przez kilku mieszkańców, po tym jak zaatakował przechodnia. 30-latek wyrywał się i był bardzo pobudzony, nie potrafił wysławiać się w sposób logiczny. Napastnik został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do miejscowego komisariatu, gdzie przebadano go na trzeźwość – w jego organizmie nie było alkoholu. W szpitalu od mężczyzny została zatem pobrana krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych - tłumaczy Aneta Izworska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.