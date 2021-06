Krynica-Zdrój. Downhill przyciągnął sporą widownię. Ekstremalne widowisko rowerowe pozostanie na długo w pamięci [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Downhill zyskuje na popularności, a w ten weekend (4-6 czerwca) zawitał po raz pierwszy do Krynicy-Zdrój. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać wspaniałe widowisko - ekstremalną jazdę na rowerze w miejskiej odsłonie. Zainteresowanie było ogromne. To niepowtarzalna okazja, by poczuć ekstremalne emocje nie tylko jeżdżąc, ale także kibicując. Widzowie mogli oglądać zmagania zawodników, którzy musieli zmierzyć się z krawężnikami czy schodami. Kolejne zmagania i rywalizacja w niedzielę w Słotwinach Arena.