Krzysztof Klęczar z Kęt ma być nowym wojewodą Małopolski. "Z radością przyjmę ofertę" - mówił. 14 grudnia zostanie powołany

- Jeszcze za wcześnie mówić, że zostanę wojewodą. Mam dużo pokory - skromnie odpowiada Krzysztof Klęczar. - To decyzja, którą osobiście musi podjąć Donald Tusk. Jeżeli jednak tak się stanie, to z radością przyjmę ofertę - dodaje.

Krzysztof Klęczar - człowiek orkiestra?

Ma 41 lat. Krzysztof Klęczar, oprócz tego, że jest burmistrzem Kęt, szefuje strukturom PSL w województwie małopolskim oraz jest członkiem Rady Naczelnej PSL, jest też rolnikiem. Razem z żoną i bratem prowadzi 2,6-hektarowe gospodarstwo. Po godzinach pracy w urzędzie i załatwieniu spraw "politycznych" „wskakuje” w wygodne ubranie i bierze się do pracy w gospodarstwie.

Lubi pozować ze swoimi zwierzakami do zdjęć. Np. przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi - był kandydatem na senatora, na zdjęciach uwieczniał się z... królikiem. W gospodarstwie mają dość duży zwierzyniec, m.in. mają osła. Czy będzie miał czas na "dojenie krów", gdy do pracy będzie dojeżdżał do Krakowa? To ok. 70 km drogi, minimum półtorej godziny jazdy, gdy nie ma korków.