Kto tak kopci przy rynku w Wadowicach? Skarżą się na piekarnie. Chcą kontroli. Kultowe kremówki też zagrożone? [WIDEO] 17.09.2021 Bogumił Storch

Problem smogu w Wadowicach. Mieszkańcy winią lokalne piekarnie za zanieczyszczanie środowiska. Chcą, by skontrolowała je Straż Miejska. Zaniepokojeni całą sytuacją mają prawo być też... wielbiciele kremówek. W okolicach wadowickiego rynku serwuje się ich sporo. Oprócz tych należących do piekarni, są tu też współpracujące z nimi kawiarnie, oferujące słynne już „papieskie kremówki”, po które zjeżdżają do Wadowic turyści. - Jak zaostrzą się przepisy co do wypieku chleba i naszej działalności, to znikną piekarnie, a więc i los kremówek będzie przesądzony - ostrzegają piekarze z Wadowic.