"Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 16.07.2021

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i spalił samochód

26-letni kierowca osobowego Volvo spowodował wypadek w Staniątkach, w powiecie wielickim, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia i spalił swój samochód by zatrzeć ślady, uniemożliwić jego identyfikację. W chwili wypadku, pojazdem Volvo podróżowała również 28-letnia kobieta. Poszkodowany 16-letni motorowerzysta, któremu kierowca jak również pasażerka Volvo nie udzielili pomocy, trafił z obrażeniami do szpitala. Kierowcy grozi kara pozbawienia wolności nawet do 4,5 lat, a kobiecie do 3 lat.