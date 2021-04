Kurczak pieczony w całości – przepisy. Zobacz, jak zrobić soczystego kurczaka. Ile piec całego kurczaka?

Kurczak pieczony w całości to nic trudnego! Wystarczy dobre nadzienie, a pyszny obiad gotowy. Ile piec kurczaka w całości i czym nadziewać? Zobaczcie trzy pomysły na kurczaka pieczonego w całości naszych Czytelników.

Kurczak to jedno z popularniejszych mięs. A kurczak pieczony w całości to pomysł na rewelacyjny obiad dla całej rodziny.

Jak go zrobić? Zobacz trzy pomysły na kurczaka. Aromatyczny i chrupiący kurczak pieczony na soli. Fot. Agnieszka Sznajder Aromatyczny i chrupiący kurczak w całości pieczony na soli [PRZEPIS] Składniki kurczak (ok 2 do 2,5 kg)

1 łyżeczka curry

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka tymianku

1 łyżeczka majeranku

3 ząbki czosnku

6 łyżek oleju rzepakowego

Dodatkowo 70 dag grubej soli morskiej

mała butelka Wykonanie

Kurczaka umyć i osuszyć. Odciąć gardziel i kuper. Do oleju przecisnąć czosnek, dodać przyprawy, wymieszać i natrzeć kurczaka. Odstawić do lodówki na 3 godziny, a najlepiej na całą noc.

Do wnętrza kurczaka wepchnąć butelkę, która będzie utrzymywać ciepło podczas pieczenia, a nogi związać sznurkiem.

Spód formy, w której będziemy zapiekać mięso wysypać solą, a na niej, na grzbiecie ułożyć kurczaka.

Kurczaka włożyć do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni, na około 2 godziny. Kurczaka nie należy nakłuwać, żeby wewnątrz pozostał soczysty, skórka powinna być rumiana i cienka jak pergamin pod koniec pieczenia. Mięso jest kruche i bardzo aromatyczne.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorski bloga „Apetyczna babeczka” Kurczak curry z ananasem. Fot. Dorota Wójcicka Kurczak curry z ananasem [PRZEPIS] Składniki 1 świeży cały kurczak (ok. 1,6 kg)

1 płaska łyżka soli

1 zaokrąglona łyżeczka curry

1/3 łyżeczka imbiru

1 płaska łyżeczka słodkiej papryki

1/2 łyżeczka kurkumy

Składniki na sos ananasowy 1 puszka ananasa w kawałkach

1/4 łyżeczki imbiru

1/2 łyżeczki curry

2 płaskie łyżeczki mąki ziemniaczanej

1/4 szklanki soku ananasowego z puszki Wykonanie

Kurczaka umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem.

Sól, curry, imbir, paprykę i kurkumę wymieszać, obsypać z zewnątrz i w środku kurczaka. Włożyć do rękawa do pieczenia, piec ok. 1,5 godz. w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.

Sos ananasowy. Ananas przełożyć do rondelka, wsypać imbir i curry, wymieszać. Do soku ananasowego wsypać mąkę ziemniaczaną, wymieszać, wlać do rondelka. Mieszając doprowadzić do wrzenia, gotować ok. pół minuty.

Upieczonego kurczaka polać sosem ananasowym.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie” Owocowy kurczak kukurydziany. Fot. Dorota Wójcicka Owocowy kurczak kukurydziany [PRZEPIS] Składniki na kurczaka

kurczak (ok. 1,5 kg)

3/4 łyżki soli

2 łyżki majeranku

małe jabłko

4 sztuki śliwek kalifornijskich Owocowy dodatek 4 jabłka

ok. 10 sztuk śliwek kalifornijskich Składniki na sos 100 g świeżej żurawiny

1/2 jabłka

2 łyżki miodu Wykonanie

Kurczaka umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Sól wymieszać z majerankiem, natrzeć po wierzchu. Jabłko obrać, pokroić na grubą kostkę, dodać śliwki, nadziać kurczaka.

Włożyć do rękawa do pieczenia, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piec ok. 1 i 1/2 godz.

Jabłka obrać, podzielić na ósemki, wyłożyć na patelnię. Dodać śliwki, przykryć pokrywką, udusić. Żurawinę na sos umyć, przełożyć do rondelka. Dodać drobno pokrojoną połowę jabłka, dusić pod przykryciem do miękkości. Dodać miód, wymieszać do jego rozpuszczenia. Krótko zmiksować blenderem.

Kurczaka podawać z duszonymi owocami i sosem żurawinowym.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

