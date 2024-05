Kwalifikacja wojskowa w Krakowie. Wobec 50 mężczyzn zastosowano przymusowe doprowadzenie przez policję

Do kwalifikacji wojskowej wezwani zostali mężczyźni urodzeni w 2005 roku, zameldowani na terenie Gminy Miejskiej Kraków na pobyt stały i czasowy oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej i ujęci byli w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Wezwani zostali również mężczyźni czasowo niezdolni do służby wojskowej wykazani przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie.

Ponadto do kwalifikacji wezwane zostały kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.