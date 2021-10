Kwasy OMEGA-3. Ryby nie są jedynym ich źródłem – tego nie wiesz o nienasyconych kwasach tłuszczowych!

Czym są kwasy omega-3?

Kwasy omega-3 należą do grupy niezbędnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), a konkretnie do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W tej grupie są także kwasy: EPA, DHA i ALA.

Tłuszcze w odpowiednich ilościach są bardzo potrzebne w naszej diecie, ponieważ stanowią budulec komórek, dostarczają energii, a także ułatwiają rozpuszczanie się witamin, takich jak A, D, E i K, które jednocześnie są elementami kwasów omega-3.

To właśnie dzięki tym związkom błona komórkowa może funkcjonować lepiej, tym samym usprawniając wszystkie procesy życiowe organizmu. Kwasy tłuszczowe stanowią także składnik siatkówki oka, a brak jej odpowiedniej pielęgnacji może prowadzić do rozwoju wad wzroku.