La Bandida, bohaterka serialu TVP, istniała naprawdę! Oto historia Gracieli Olmos [ZDJĘCIA] 2.08.2021

Graciela musiała uciec z bratem Benjaminem do stolicy kraju, gdzie zajmowali się sprzedażą gazet. Rodzeństwo Olmos miało jednak szczęście i zostało przygarnięte przez rodzinę, która wysłała ich do szkoły dla zakonnic. Początek rewolucji meksykańskiej zmusił do ucieczki wiele zamożnych rodzin, w tym przybranych rodziców Gracieli. Benjamin i Graciela musieli więc podjąć trudną decyzję i rozdzielili się. La Bandida okres dorastania spędziła... w klasztorze w Irapuato.