Łatwe ciasta jogurtowe z owocami – pyszny deser dla każdego [PRZEPISY]

Wykonanie Cukier i cukier waniliowy miksować z jajkami do momentu uzyskania jasnej, puszystej masy, następnie powoli dodać jogurt i olej. Z mąki odmierzyć 2 łyżki i obsypać nimi owoce. Pozostałą mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodawać ją stopniowo do reszty masy. Miksować dalej. Na formę (25x33) lub tortownicę (25) wyłożoną papierem do pieczenia wylać ciasto, a na wierzch wysypać owoce. Piec około 45 minut w 180 stopniach - do suchego patyczaka. Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

Wykonanie Mąkę przesiać, dodać pozostałe składniki (wszystkie muszą być w temperaturze pokojowej). Całość miksować chwilkę aż się składniki się jedynie ze sobą połączą. Jeżeli będziemy za długo miksować to może wyjść zakalec! Do foremki o wymiarach 24×24 cm wlać ciasto, wbić truskawki, najlepiej przecięciem do góry aby nie puściły od razu za dużo soku i wtedy ciasto powinno nam ładnie urosnąć. Wierzch posypać rozrobioną kruszonkę, wyrównać ją równomiernie palcami. Piec około 45- 50 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu posypać lekko cukrem pudrem Przepis Joanny Kądziołki, autorki bloga „Po prostu pycha”

Jogurtowiec ze śliwkami [PRZEPIS]

Jogurtowiec ze śliwkami. Fot. Joanna Tokarz

Składniki

2 jajka

2/3 szklanki cukru

1/3 szklanki oleju

330 g jogurtu naturalnego

2 szklanki mąki (nie ubite)

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

płaska łyżeczka sody oczyszczonej

pełna łyżka kakao

ok. 8-10 śliwek

cukier puder do posypania po wierzchu

Wykonanie

Jajka ubić z cukrem i olejem, dodać jogurt i wymieszać tylko do połączenia składników. Mąkę przesiać wraz z proszkiem do pieczenia i sodą. Dodać do masy jogurtowo-jajecznej. Ciasto podzielić na dwie części, jedną połączyć z kakao. Spód formy (24x24 cm) wyłożyć papierem do pieczenia i łyżką nabierać ciasto w nieregularnych odstępach, starając się, by na wierzchu rozsmarować cienką warstwę jasnego. Umyte i osuszone śliwki pokroić na pół i skórką do dołu ułożyć na cieście. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 170 stopni (bez termoobiegu) na około 50 minut (do suchego patyczka). Po upieczeniu oprószyć cukrem pudrem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”