Lawenda - purpurowa i piękna ozdoba ogrodu. Jak dbać o lawendę wąskolistną i francuską? Uprawa, kwitnienie, pielęgnacja 25.04.21

Jedne z najpiękniejszych kwiatów, czyli azalie doniczkowe i wielokwiatowe. Przydatne informacje o uprawie [opis, pielęgnacja, zdjęcia]

Azalie to kwiaty będące odmianą różaneczników, należące również do rodziny wrzosowatych. Wyróżniają się niewielkimi liśćmi, które zrzucają na zimę, jak również pięknymi, wielobarwnymi płatkami, stanowiącymi prawdziwą ozdobą ogrodu. Można je także hodować w warunkach domowych w doniczkach. Jak dokładnie pielęgnować azalię? Jakie rodzaje wybrać do ogrodu lub doniczki? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.