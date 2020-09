Lech II - Hutnik. Co za mecz! Hutnik strzelił trzy gole, ale rywale byli w ekstraklasy

Lechitom jakoś przestało się spieszyć do kolejnych bramek. Zwolnili tempo, zaczęli grać trochę nonszalancko, przestali dochodzić do groźnych sytuacji. Hutnika aktywa w ofensywie były w tamtym fragmencie spotkania bardzo skromne - wydawało się więc, że miejscowi i tak mecz mają w pełni pod kontrolą. Postanowił to zmienić bramkarz miejscowych, Marko Malenica (wycena Transfermarkt: 500 tys. euro). Gdy zaczął bawić się piłką, zaatakował ją Hafez - no i Chorwat go sfaulował. Rzut karny wykorzystał Piotr Stawarczyk.

Dystans jednej bramki utrzymał się tylko przez 9 minut, do rzutu wolnego wykonanego przez Sykorę. Do bramki Hutnika było dobre 30 metrów, ale po strzale Czecha piłka odbiła się jeszcze od muru hutników i zupełnie zmyliła Smuga, wpadając do siatki przy dalszym słupku.

Krakowanie nie spasowali. Po przerwie zaatakowali, a pierwszym tego konkretnym efektem był strzał Krzysztofa Świątka - obroniony w 49 min przez Malenicę. Na tym się nie skończyło, chwilę potem pewnie z piłką poczuł się Mateusz Ozimek i z 20 m uderzył w górny róg na 3:2, rozpoczynając niesamowitą wymianę ciosów. Bo w ciągu siedmiu minut padły trzy bramki!