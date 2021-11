Łękawica. Tragiczny finał prac w byłym kurniku. Nie żyje mężczyzna, który prowadził dezynfekcję pomieszczeń [ZDJĘCIA]

Akcja ratownicza w Łękawicy

Ze wstepnych ustaleń wynika, że od kilku dni w kurniku prowadzona była dezynfekcja pomieszczeń. W poniedziałek rano ok. 40-letni mężczyzna miał wejść do budynku i kontyuować prace. Odnaleziono go przed godz. 9. Był nieprzytomny, a pomimo podjętych czynności medycznych jego życia nie udało się uratować.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Tarnowa. Swoje czynności prowadzą także policjanci i prokurator.