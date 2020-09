Lekcje skrócone do 30 minut. MEN wprowadza nowe zmiany w funkcjonowaniu szkół [9.09.2020]

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wspomniał o nowych zmianach w szkolnictwie, które będą miały za zadanie ułatwić nauczanie i funkcjonowanie polskich szkół w trakcie pandemii koronawirusa.

Nowe godziny zajęć lekcyjnych. Nauczanie po 30 minut

Największe zmiany będą dotyczyły czasu trwania zajęć lekcyjnych. Jak podkreślił Dariusz Piontkowski

nauczanie indywidualne w trybie zdalnym na wniosek rodziców i możliwość skracania zajęć do 30 minut są wśród zmian wprowadzonych przez ministerstwo edukacji.

Oznacza to, że wszystkie lekcje prowadzone w sposób zdalny w roku szkolnym 2020/2021 będą mogły trwać od 30 do maksymalnie 60 minut. Jeśli chodzi o zajęcia stacjonarne, odbywające się w szkołach - te pozostają bez zmian. Tutaj lekcje, tak jak do tej pory, będą trwały po 45 minut.