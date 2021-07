Łęki. Będzie bezpieczniej na drodze wojewódzkiej 948. Wkrótce na kolejnym odcinku drogi ruszy budowa ciągu pieszo-rowerowego Monika Pawłowska

Zobacz galerię (3 zdjęcia) niebawem rozpoczną się pierwsze prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 948 na odcinku od ul. Świerkowej do mostu na kanale Ulgi Bielany. Info Kęty Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Na drodze wojewódzkiej 948 Oświęcim-Kęty, prowadzonych jest, lub było, szereg inwestycji. M.in. przebudowano niebezpieczne skrzyżowanie ulic Beskidzkiej, Jagiellończyka i Czajki, wybudowano rondo w Łękach, nowy most na Sole, a dzięki ścieżce rowerowej można bezpiecznie przejechać z Bielan do Kęt. Przyszedł czas na kolejną inwestycję na tym ruchliwym trakcie. Gmina Kęty oficjalnie przekazała wykonawcy, firmie Stan-Bruk z Oświęcimia, plac budowy pod jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Łęk inwestycję. Dzięki temu, już niebawem rozpoczną się pierwsze prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 948 na odcinku od ul. Świerkowej do mostu na kanale Ulgi Bielany.