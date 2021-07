Leluchów. Słowacja otworzyła granicę. Zniknęły betonowe słupy i wrócił ruch samochodowy [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

- To dla nas bardzo dobra wiadomość. Po kilku dniach pełnych niepokoju i strachu o przyszłość mieszkańcy przygranicznych miejscowości mogą odetchnąć z ulgą - mówi.

Golba od początku miał wątpliwości, co do sensowności działań strony słowackiej tym bardziej że, jego zdaniem, nie miały one żadnego realnego wpływu na ograniczenie pandemii koronawirusa oraz jego nowego wariantu Delta.

- Wychodziło bowiem na to, że pieszy czy rowerzysta nie przeniesie wirusa, ale kierowca samochodu już tak - wyjaśnia.

Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość

Choć protest zakończył się sukcesem, część przedsiębiorców z pewnym niepokojem patrzy w przyszłość. Joanna Olszowska, właścicielka kilku sklepów zatrudniających personel polsko - słowacki obawia się wpływu obostrzeń w ruchu granicznym jakie od 9 lipca wprowadza Słowacja.

Tak naprawdę nie wiemy, jak przełożą się one na nasz biznes - martwi się.

Czego można się spodziewać na granicy polsko - słowackiej?