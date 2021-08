Letnie ciasta, w których się zakochasz. Zobacz wyjątkowe przepisy na letnie wypieki 4.08.21

Galaretka borówkowa:

300 g borówek leśnych

3 łyżki cukru kryształu

1 galaretka jagodowa

Dodatkowo:

150 g borówek leśnych

2 opakowania ciastek jagodowych (na wzór delicji)

100 g białych mlecznych draży

Wykonanie

Biszkopt: Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy ze szczyptą soli. Do sztywnej piany dodajemy stopniowo cukier oraz po jednym żółtku. Następnie łączymy z przesianymi mąkami oraz proszkiem do pieczenia za pomocą drewnianej łyżki (najlepiej). Przelewamy do natłuszczonej i wysypanej bułką tartą formy i pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku około 30 minut (do suchego patyczka). Przestudzony kroimy na dwie części.

Krem porzeczkowy: Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, dodajemy cukier puder. Umyte i osuszone porzeczki blendujemy i dodajemy stopniowo do masy. Galaretkę truskawkową rozpuszczamy w 1/2 szklanki wrzącej wody i dodajemy zimną do masy. Mieszamy, schładzamy w lodówce około 45minut, po czym przelewamy na pierwszą część biszkoptu. Posypujemy drażami mlecznymi. Przykrywamy drugim blatem.

Galaretka borówkowa. Borówki blendujemy, przekładamy do garnka i dolewamy 1/3 szklanki wody. Do gotujących się borówek wsypujemy galaretkę jagodową i mieszamy do rozpuszczenia. 1/3 chłodnej galaretki wylewamy na drugi blat biszkoptowy. Układamy ciastka - jedno obok drugiego i zalewamy pozostałą częścią galaretki. Posypujemy borówkami, schładzamy.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”