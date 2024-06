Letnie ciasta, w których się zakochasz. Zobacz wyjątkowe przepisy na letnie wypieki

Lato to obfitość owoców. Zobacz przepisy na ciasta z letnimi owocami, które skradną twoje serce. Ciasto biszkoptowe z kremem porzeczkowym i borówkową galaretką „Leśny romans”, łatwe ciasto z czarnymi porzeczkami, clafoutis z czereśniami i jogurtowiec porzeczkowo-borówkowy - palce lizać!

Ciasta z letnimi owocami – przepisy. Zobacz, jakie ciasta przygotowują Czytelnicy Gazety Krakowskiej. Sprawdzone przepisy na pyszne, letnie wypieki!

Ciasto biszkoptowe z kremem porzeczkowym i borówkową galaretką „Leśny romans” [PRZEPIS]

Ciasto biszkoptowe z kremem porzeczkowym i borówkową galaretką „Leśny romans”. Fot. Joanna Tokarz Składniki na blaszkę kwadratową o boku 24 cm

Biszkopt: 4 jajka

1 szklanka cukru kryształu

4 łyżki mąki ziemniaczanej

4 łyżki mąki krupczatki

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia Masa porzeczkowa: 250 ml śmietanki 30%

200 g cukru pudru

300 g czerwonych porzeczek

1 galaretka truskawkowa (chyba że ktoś gdzieś znajdzie porzeczkową, lub inną zbliżoną kolorem)

Galaretka borówkowa: 300 g borówek leśnych

3 łyżki cukru kryształu

1 galaretka jagodowa Dodatkowo: 150 g borówek leśnych

2 opakowania ciastek jagodowych (na wzór delicji)

100 g białych mlecznych draży Wykonanie

Biszkopt: Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy ze szczyptą soli. Do sztywnej piany dodajemy stopniowo cukier oraz po jednym żółtku. Następnie łączymy z przesianymi mąkami oraz proszkiem do pieczenia za pomocą drewnianej łyżki (najlepiej). Przelewamy do natłuszczonej i wysypanej bułką tartą formy i pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku około 30 minut (do suchego patyczka). Przestudzony kroimy na dwie części.

Krem porzeczkowy: Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, dodajemy cukier puder. Umyte i osuszone porzeczki blendujemy i dodajemy stopniowo do masy. Galaretkę truskawkową rozpuszczamy w 1/2 szklanki wrzącej wody i dodajemy zimną do masy. Mieszamy, schładzamy w lodówce około 45minut, po czym przelewamy na pierwszą część biszkoptu. Posypujemy drażami mlecznymi. Przykrywamy drugim blatem.

Galaretka borówkowa. Borówki blendujemy, przekładamy do garnka i dolewamy 1/3 szklanki wody. Do gotujących się borówek wsypujemy galaretkę jagodową i mieszamy do rozpuszczenia. 1/3 chłodnej galaretki wylewamy na drugi blat biszkoptowy. Układamy ciastka - jedno obok drugiego i zalewamy pozostałą częścią galaretki. Posypujemy borówkami, schładzamy.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Ciasto z czarnymi porzeczkami [PRZEPIS]

Ciasto z czarnymi porzeczkami. Fot. Dorota Wójcicka Składniki na nadzienie

3 szklanki czarnej porzeczki

1/4 szklanki cukru

1 łyżka mąki pszennej Składniki na ciasto 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki cukru

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka cukru waniliowego

90 g miękkiego masła

1 duże jajko Wykonanie

Nadzienie. Porzeczki wymieszać z cukrem i mąką.

Ciasto. Do miski wsypać mąkę, cukier, proszek do pieczenia i cukier waniliowy, wymieszać łyżką. Dodać masło i jajko, wyrobić jednolite ciasto. 2/3 ciasta równomiernie wyłożyć na dno formy o wymiarach 28x23 cm. Wysypać przygotowane porzeczki, wyrównać.

Na wierzch zatrzeć na tarce o grubych oczkach pozostałe 1/3 ciasta. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni, piec ok. 40-45 minut. Po ostudzeniu posypać cukrem pudrem.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

Clafoutis z czereśniami [PRZEPIS]

Clafoutis z czereśniami. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na formę 26 cm

ok. 400 g czereśni

150 g mąki pszennej

3 jajka

200 ml słodkiej śmietanki 12%

100 g cukru

2 łyżki masła

1 łyżka skórki cytrynowej

1 łyżka bułki tartej Wykonanie

Wydrylowane czereśnie posypać łyżką cukru i na chwilę odstawić. Mąkę przesiać z cukrem, szczyptą soli i skórką z cytryny.

Dodać ubite jajka oraz śmietankę i dokładnie wymieszać. Formę posmarować masłem, posypać bułką tartą i ułożyć czereśnie.

Zalać ciastem i włożyć do nagrzanego na 180 stopni piekarnika na 35-40 minut.

Po upieczeniu można dodatkowo posypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Jogurtowiec porzeczkowo-borówkowy [PRZEPIS]

Jogurtowiec porzeczkowo-borówkowy. Fot. Joanna Tokarz Składniki na blaszkę 24x24 cm

ok. 12 herbatników kakaowych

2 duże kubki jogurtu naturalnego

6 łyżek cukru pudru

200 g porzeczek czerwonych

200 g borówki amerykańskiej

1 galaretka malinowa

1 galaretka leśna lub jagodowa

1 galaretka cytrynowa

1 opakowanie delicji o smaku wiśniowym

6 łyżek żelatyny

140 ml gorącej wody Wykonanie

Formę wyłożyć folią spożywczą i ułożyć obok siebie warstwę herbatników. Owoce umyć i osuszamy. Podzielić na 2 części, przy czym jedna mniejsza od drugiej - na wierzch ciasta. W osobnych kubeczkach zmiksować większą część porzeczek i borówek. Do dwóch szklanek wlać po około 70 ml gorącej wody i dodać po 3 łyżki żelatyny i galaretkę - do jednej części malinową, do drugiej jagodową. Dobrze wymieszać, by pozbyć się grudek. Jeśli mamy z tym problem, wstawić kubek do miski z gorącą wodą i wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.

Każdy jogurt zmiksować z 3 łyżkami cukru pudru. Do jednego dodać zblendowane borówki i żelatynę z galaretką jagodową, a do drugiego porzeczki i przestudzoną żelatynę z galaretką malinową. Warstwę borówkową przelać na herbatniki i ułożyć delicje, powoli zalać częścią porzeczkową. Wierzch ozdobić owocami i zalać rozpuszczoną i przestudzoną galaretką cytrynową. Ciasto wstawić na kilka godzin do lodówki, by dobrze stężało.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

