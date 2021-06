Libiąż. Degenerat próbował porwać bliźniaki z placu zabaw. Został zatrzymany dzięki pomocy dzieci. Jest pedofilem?

W pewnym momencie do mieszkania wpadły dziewczynki. - Tato ratuj Antka, taki pan chciał go porwać - szlochała roztrzęsiona Daria. Dzieci mimo, że były przerażone, składnie opowiedziały, że jakiś pan ciągnął chłopca z palcu zabaw i że ma czerwoną czapkę. Że im się udało go oswobodzić, ale ten pan tam dalej jest. - Jak stałem, w klapkach, wybiegłem przed blok, ale ich nigdzie ich nie widziałem - opowiada Mariusz Skoczylas. Zaczął w panice biegać po okolicy. - Przed oczami miałem straszne sceny - co mogło stać się chłopcu.

Mariusz Skoczylas, tata Darii nadal nie może o tych wydarzeniach rozmawiać bez nerwów. To on zatrzymał 65-latka i przekazał policji. Tego dnia jego córka bawiła się z innymi dziećmi na placu zabaw przed blokiem. Był zwykły, spokojny dzień. Nic nie zapowiadało, że na maluchy czyha niebezpieczeństwo.

W końcu zauważył mężczyznę w czerwonej czapce. - Zapytałem go, co chciał od chłopca, a on mi, że kocha dzieci, lubi je całować i przytulać - mówi pan Mariusz. Krew w nim się zagotowała, ale widział, że jest obserwowany przez inne dzieci, razem z którymi stał zapłakany Antek.

Chwycił więc 65-latka i wykręcił mu ręce do tyłu, choć miał ochotę solidnie mu przyłożyć. Złapany mężczyzna wił się i szarpał. - Nie mogłem do utrzymać, a jeszcze musiałem wykręcić nr 112. Na miejscu było coraz więcej ludzi, ale nikt mi nie pomógł - żali się.

W końcu opanował 65-latka i zadzwonił po pomoc. Policja przyjechała bardzo szybko. - Byli może w pięć minut. W tym czasie zatrzymany groził mi, że mnie przebije nożem, ale widać było, że robi to z desperacji. Wiedział już co go czeka - dodaje. jak twierdzi 65-latek wyglądał "normalnie". Nie był jakiś szczególnie zaniedbany. Pijany też nie był, choć może trochę "podpity".