Libiąż. Degenerat próbował porwać chłopca z placu zabaw. Został zatrzymany dzięki pomocy dzieci. Jest pedofilem? Sławomir Bromboszcz Małgorzata Gleń

Siedmioletni Antek z Libiąża zawdzięcza swojej siostrze-bliźniaczce Nadii i jej rok starszej koleżance Darii ocalenie - być może nawet życia. To jego zaatakował i próbował uprowadzić z placu zabaw przy ul. 9 maja w Libiążu 65-letni mężczyzna. Wcześniej to samo chciał zrobić z dziewczynką. Do zdarzenia doszło w ub. czwartek (27 maja 2021r.).