Libiąż. Gmina szuka inwestora dla pokopalnianych terenów. Mieszkańcy nie chcą uciążliwych firm w sąsiedztwie [ZDJĘCIA]

Gmina Libiąż szuka inwestora dla pokopalnianych terenów. Mieszkańcy nie chcą uciążliwych firm w sąsiedztwie

Gminę Libiąż czeka ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja związana z planowanym końcem eksploatacji złóż węgla w Polsce, które ma nastąpić do 2049 roku. Oznaczać to będzie zamknięcie Zakładu Górniczego „Janina”, największego pracodawcy w okolicy, który zatrudnia ok. 2,3 tys. osób. Samorządowcy czynią starania w celu pozyskania inwestorów, którzy mogliby prowadzić działalność m.in. na pokopalnianych terenach, których część już dziś nie jest wykorzystywana.

Na początku roku głośno było o firmie Elemental Strategic Metals, która była zainteresowana lokalizacją zakładu recyklingu baterii i katalizatorów na pokopalnianym terenie w dzielnicy Kosówki tzw. Upadowej. Przeciwko tej inwestycji protestowała część mieszkańców Libiąża i Chełmka, którzy obawiali się uciążliwości związanych taką działalnością. Pod petycją podpisało się 750 mieszkańców. Inwestor m.in. z uwagi na protesty zdecydował się na lokalizację swojego zakładu w Zawierciu.