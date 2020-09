Liga Narodów 2020-21 WYNIKI, GRUPY, TERMINARZ, TABELA. Sprawdź, z kim gra Polska w Lidze Narodów UEFA, mecze dziś 3 09

Liga Narodów 2020-21 wyniki, tabela, terminarz, grupy. To będzie druga edycja Ligi Narodów UEFA. Pierwszą wygrała Portugalia. Polska została w Dywizji A, dzięki powiększeniu jej z 12 do 16 zespołów. Sprawdź, jak wygląda program fazy grupowej i "polska" grupa (w czerwcu dokonano korekt w jesiennym terminarzu Polaków). Rywale Biało-Czerwonych to: Holandia, Włochy oraz Bośnia i Hercegowina. Tutaj znajdziesz kompletny program, wyniki każdej z grup wszystkich dywizji oraz tabele - Liga Narodów mecze dziś. Aktualizacja 3.09.