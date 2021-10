Limanowa. Rusza budowa nowoczesnego dworca przesiadkowego. Mieszkańcy czekali na niego od lat [WIZUALIAZACJE]

Rusza budowa dworca autobusowego

Jak mówił w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Władysław Bieda, burmistrz Limanowej dwupoziomowe centrum przesiadkowe - tzw. dworzec autobusowy powstaje w ramach projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej", wykonawca w końcu będzie mógł rozpocząć prace, bo aktualnie finalizowane jest pozwolenie na budowę

.

Wykonawcę na to zadanie udało się wyłonić dopiero w piątym przetargu. Pierwszy przetarg był ogłoszony jesienią 2018 roku, od tamtej pory za każdym razem oferty składane przez potencjalnych wykonawców okazywały się zbyt wysokie. Samorząd zakładał bowiem, że inwestycję uda się zrealizować za 1 mln 100 tys. zł. Nie było to jednak możliwe, ostatecznie koszt inwestycji wzrósł do 1 623 000 zł, przy dofinansowaniu 929 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.