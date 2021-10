,List od Śmierci: gdy już przyjdę, Ty dalej będziesz żył w każdym spotkanym człowieku - felieton Krystyna Trzupek

Najczęściej pukam do domów, gdzie mieszkają ludzie o siwych włosach i pomarszczonych dłoniach. Uśmiecham się do nich już z daleka, a oni patrzą tęsknym wzrokiem wstecz, ale nie wzbraniają się przede mną i drogą, w którą ruszamy. Gdy się zbliżam, wolno wstają na skrzypiących nogach ze skrzypiących krzeseł. Patrzą na mnie przy tym szklistymi oczyma i opowiadają mi po drodze całe swoje życie.

Często przychodzę do szpitali. Podchodzę z wielką czułością do leżących na białych salach. Powoli odpinam wszystkie rurki, kabelki, wenflony. Głaszczę ich po wyschniętych policzkach, ocieram pot z czoła, ubieram kapcie na nogi, pomagam wstać z wysokich łóżek. Mijamy spokojnie lekarzy i pielęgniarki, które na dźwięk piszczącej aparatury biegną do sali. Krok za krokiem schodzimy z kolejnych pięter, trzymając się poręczy. Za drzwiami będzie już tylko światło.