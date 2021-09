Lubcza. Niezwykłe zawody z udziałem strażaków-ochotników i zabytkowych sikawek konnych z Małopolski i Podkarpacia [ZDJĘCIA]

Ochotnicy, konie i sikawki na zawodach w Lubczy

W tegorocznych zawodach, wznowionych po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, wzięło udział ostatecznie 11 ekip, reprezentujących jednostki OSP z Nowych Żukowic, Lipnicy Murowanej, Charzewic, Ilkowic, Ołpin, Woli Radłowskiej, Brzezówki, Gdowa, Rymanowa-Zdroju, Zębu k. Zakopanego oraz gospodarze, czyli OSP Lubcza.

Zawody rozpoczęła uroczysta parada, w której wszyscy uczestnicy przejechali na zabytkowych sikawkach, zaprzężonych w konie po Lubczy, prezentując się przed licznie zebranymi przy drodze widzami.

Kto najlepszy?

Część zasadnicza zawodów odbywała się już na nowo oddanym placu obok Perły Lubczy. Każda z ekip musiała zmierzyć się ze specjalnie przygotowanym torem przeszkód, którego zwieńczeniem było uruchomienie siłą rąk sikawki i strącenie strumieniem wody trzech pachołków ustawionych po drugiej stronie rzeki. Najszybciej poradzili sobie z tym ochotnicy z Lipnicy Murowanej. Kolejne miejsca na podium zajęły drużyny z OSP Ołpiny oraz Nowych Żukowic, a czwartym - OSP Ilkowice zabrakło do podium niespełna sekundę. Wszyscy używali zabytkowych, liczących nieraz ponad sto lat, sikawek, którymi kiedyś wyjeżdżano do gaszenia pożarów, a które to wciąż są na stanie wielu jednostek OSP.