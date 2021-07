Ludźmierz. O koniach z pogranicza polsko-słowackiego. Były pokazy, ale i konkursu. M.in. w zrywce drzewa

Dwudniowa impreza przyciągnęła wielu gazdów z całego Podtatrza, który dawniej używali koni do prac w polu, a obecnie hodują je, by podtrzymać tradycję. Obecnie konie na Podhalu wykorzystywane są głównie do przejażdżek dorożkami i landami. Czasami wciąż się je wykorzystuje do prac leśnych - w miejscach, gdzie nie da się dojechać ciągnikiem.

W ramach zawodów w Ludźmierzu zorganizowano m.in. próba ujeżdżenia oraz konkurs zręczności powożenia. Nie zabrakło także pokazu ras koni hodowanych na pograniczu.

Sporo emocji przyniósł drugi dzień imprezy. Wówczas odbyły się zawody w powożeniu maratonek, a także widowiskowe zawody w zrywce drzewa. W konkursach startowali zarówno zawodnicy z Polski, jak i ze Słowacji.

Organizatorem wydarzenia w Ludźmierzu było Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, a partnerem - Klub Przyjaciół Koni Liptova ze Słowacji.