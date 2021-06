Luksusowy pałac w Małopolsce trafił na licytację komorniczą! Zobacz wnętrza i poznaj historię Pałacu w Paszkówce 14.06.2021

Za budowę Pałacu w Paszkówce odpowiedzialna była rodzina Wężyków, a pałac był ich siedzibą do 1940 roku. Jak twierdzi sam właściciel, Jan Oleksy, według jednych historyków sztuki pałac jest neogotycki, według innych nie mieści się w formalnych granicach tego stylu i z tego powodu określać go należy jako obiekt pseudogotycki.

W 1998 i 1999 roku w Polsce niczego nie można było kupić, to, co było tu na rynku, jeśli chodzi o wyposażenie hoteli, się nie nadawało. Wszystko zostało sprowadzone z USA.

- mówi.

Goście w Paszkówce

Jak wspomina pan Jan, jego nadrzędnym celem było uratowanie tego zabytku, podkreśla jednak, że nigdy nie chciał, aby to miejsce stało się muzeum. Pragnął nadać mu życie i tak się stało.

To dlatego chciał w tym miejscu otworzyć hotel. Pierwsza grupa gości przyjechała do pałacu w listopadzie 1999 roku. Byli to goście z ówczesnego Ministerstwa Turystyki. Pierwszym gościem indywidualnym była turystka z... Australii.