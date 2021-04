Majówka 2021. Kiedy wypada długi weekend majowy i ile dni urlopu wziąć? 25.04.21

Majówka 2021. Kiedy wypada długi weekend majowy?

Co roku wiele osób szuka informacji na temat czasu trwania majówki, bowiem to właśnie w tym czasie rozpoczyna się sezon letni. Polacy wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki za miasto, grillują oraz odpoczywają, spędzając czas ze swoją rodziną lub znajomymi.

Tegoroczna majówka rozpocznie się, tak jak w poprzednich latach, 1 maja, czyli w Święto Pracy. Będzie to sobota. Kolejnym dniem wolnym będzie poniedziałek - 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja. Oznacza to, że majówka 2021 potrwa 3 dni.

Przypomnijmy, że wypadający pomiędzy 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nawet 9 dni majowego urlopu

Jeśli odpowiednio zaplanujemy urlop, będziemy mogli cieszyć się nawet 9 dniowym wolnym. Otóż osoby, które mają do wykorzystania urlop mogą wziąć go w okresie od 4 do 7 maja. Dzięki temu zyskamy cały tydzień wolny plus weekend, co oznacza aż 9 dni wolnego!