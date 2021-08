Makaron. Zobacz TOP 7 przepisów na lekkie dania z makaronem [PRZEPISY] 22.08.2021

NOWE Miss Supranational 2021 WYNIKI. Wygrała reprezentantka Namibii - Chanique Rabe! [KTO WYGRAŁ, ZDJĘCIA]

W sobotę, 21 sierpnia, w nowosądeckim amfiteatrze w Parku Strzeleckim odbył się finał konkursu Miss Supranational 2021. Do rywalizacji stanęło 58 finalistek z różnych krajów świata, zaś korona przypadła ostatecznie reprezentantce Namibii 21 letniej - Chanique Rabe. Zwyciężczyni oprócz korony i tytułu, które przysługują jej przez rok, otrzymała również nagrody o wartości ponad 200 tys. zł. Tytuł I Wicemiss Supranational przypadł Miss Portoryko, II Wicemiss została przedstawicielka RPA, III Wicemiss - reprezentantka Wenezueli, zaś tytuł IV Wicemiss powędrował do przedstawicielki Dominikany. Polskę reprezentowała Natalia Balicka - I Wicemiss Polski 2020, zaś galę konkursu poprowadzili i tancerka Anna Matlewska oraz białoruski prezenter i youtuber Ivan Podrez. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.