Makijaż, który postarza. Nie maluj się tak, bo dodasz sobie lat! Jakie są najczęstsze błędy w makijażu, które postarzają? [29.08.20]

Makijaż, który postarza. Tak dodajesz sobie lat

Od dawna malujesz się w ten sam sposób? Prawdopodobnie twój makijaż dodaje ci lat! Wszystko dlatego, że:

trendy w makijażu zmieniają się z czasem,

jako nastolatki często makijażem próbujemy nadać bardziej dojrzały wygląd.

To, co służyło ci (albo wydawało ci się, że służyło) kilka czy kilkanaście lat temu, teraz może odbierać ci urodę. W dodatku wychodząc z domu nie jest trudno napotkać kobiety, które mają makijaż, który postarza. To pokazuje, że wciąż nie mamy świadomości wielu błędów i tego, w jaki sposób wpływają one na nasz wygląd.

Obawiasz się, że makijaż, który dodaje lat może być też twoim problemem? A może wydaje ci się, że twój make-up jest opanowany do perfekcji i ci służy? Lepiej upewnij się, czy nie popełniasz najczęstszych błędów, które sprawiają, że makijaż postarza, odbiera urodę, a dodaje lat.