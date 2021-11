Makowiec zawijany. Pyszne tradycyjne ciasto na Boże Narodzenie 2021 [PRZEPISY]

Tradycyjny bożonarodzeniowy makowiec zawijany [PRZEPIS]

Wykonanie

Do ciepłego mleka dodać drożdże, łyżkę mąki i cukru. Zostawić w ciepłym miejscu na 10 minut. Masło rozpuścić, wystudzić. Mąkę przesiać na stolnicę, dodać żółtka, pozostały cukier, cukier waniliowy, sól, rum, rozczyn i zagnieść ciasto. Pod koniec wyrabiania dodać ostudzone masło.

Jeżeli ciasto się klei, dodać odrobinę mąki, jeśli jest za gęste, dodać kilka łyżek mleka. Ciasto przełożyć do miski, przykryć ściereczką. Odstawić na około godzinę w ciepłe miejsce do podwojenia objętości.

Masa makowa. Wszystkie bakalie drobno posiekać, włożyć do garnka. Dodać miód, obydwa cukry, przyprawę do piernika. Zalać mlekiem i alkoholem, a następnie podgrzewać na wolnym ogniu, mieszając aż składniki się połączą. Dodać zmielony mak i dalej podgrzewać, aż mak napęcznieje. Masę makową wymieszać z ubitymi na sztywno białkami.

Ciasto podzielić na cztery części. Kawałki ciasta rozwałkować na kształt prostokąta na grubość ok. 3 mm. Na wierzch wyłożyć masę makową, zostawiając około 2 cm od samego brzegu. Zwinąć w kształt rolady, a końce zawinąć pod spód. Roladę przenieść na posmarowany olejem papier do pieczenia i zawinąć w niego dwukrotnie, zostawiając ok. 1 cm luzu między ciastem a papierem (nie więcej).

Makowce ułożyć na dużej blaszce zostawiając spore odstępy między nimi. Piec ok. 30-35 minut w 190 stopniach.

Po upieczeniu roladę wystudzić i rozciąć papier. Wierzch polukrować.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”