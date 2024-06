Małgorzata Rozenek-Majdan i prezydent Krakowa Aleksnader Miszalski razem o in vitro

Przypomnijmy. Małgorzata Rozenek-Majdan w 2022 roku wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej i lekarzami zainaugurowała zbiórkę podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy, którego zadaniem jest m.in. przywrócenie refundacji in vitro przez państwo; w ramach tej działalności została także wiceprzewodniczącą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla in vitro”

Organizatorzy spotkania w Krakowie zaznaczyli, że rządowy program to ogromny sukces, jednak nie obejmie on jeszcze wszystkich potrzebujących grup społecznych. "Co więcej, po latach ponurej narracji na temat in vitro, konieczna jest merytoryczna dyskusja publiczna, oparta o naukowe fakty, szerząca wiedzę i świadomość. Celem konferencji jest także skupienie się na problemach tej części społeczeństwa, która nie została jeszcze uwzględniona w rządowym programie, np. osoby dotknięte chorobami genetycznymi, singielki" - informują organizatorzy.