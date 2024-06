Małopolscy rolnicy chcą dopłat do zmiany profilu produkcji ze zwierzęcej na roślinną. Kto realnie zrezygnuje z hodowli zwierząt?

58 proc. małopolskich rolników jest gotowych na zmiany

– Małopolscy rolnicy są świadomi potrzeby zmniejszenia wpływu produkcji rolnej na środowisko. Duża część z nich jest także gotowa te zmiany wdrażać. Rolnicy, którzy nie są na te zmiany gotowi, wskazują jako powody najczęściej: zbyt wysokie koszty wprowadzenia tych zmian, czy brak finansowego wsparcia ze strony rządu – mówi Alicja Bućko, współtwórczyni raportu. – Zwiększenie opłacalności produkcji roślinnej to podstawowy krok do zachęcenia rolników i rolniczki do zmian. Na tym właśnie powinna polegać rola polityków i rządu – ich zadaniem jest tworzenie systemu produkcji żywności, który będzie wspierał rolników we wprowadzaniu zmian i produkowaniu żywności w sposób korzystny dla całego społeczeństwa.

Wyniki badania RoślinnieJemy pokazują, że w województwie małopolskim nie tylko wielu, bo aż 58 proc. rolników poparłoby działania rządu w kierunku dofinansowania zmiany profilu produkcji ze zwierzęcej na roślinną. Co więcej, niewiele, bo zaledwie 13 proc. badanych jest przeciwnych takim dofinansowaniom. Z raportu wynika też, że aż 61 proc. rolników jest gotowa zmniejszyć wpływ własnej produkcji na środowisko naturalne. To o 6 proc. więcej niż wyniki ogólnopolskie.

Małopolska podzielona. Jedni uprawiają rośliny, inni hodują zwierzęta

- W ostatnich latach jest bardzo widoczny spadek gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierzęcą. Wynika to głównie z obostrzeń i wymagań dotyczących m.in. dobrostanu zwierząt. Do tego ludzie, którzy przeprowadzają się z miasta na wieś, bardzo utrudniają pracę rolnikom. Gospodarstwa zwierzęce im śmierdzą, przeszkadza, że kogut pieje i rolnik w końcu traci już nerwy i postanawia rezygnować z hodowli zwierząt, nastawiając się na produkcję roślinną - mówi Janusz Wałaszek.

- Nie planuję przerzucenia się na uprawę roślin. Od lat hoduje świnie i na tym się znam. Wejście na „rynek roślinny” byłoby dla mnie jak czarna magia, a poza tym zwierzęta przynoszą mi wystarczające dochody więc po co to zmieniać? - mówił pan Piotr, który prowadzi gospodarstwo rolne w powiece olkuskim.

Jak poinformowała nas Małgorzata Postołek, specjalista Olkuskiego Biura Powiatowego ARiMR Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olkuszu, większość gospodarstw rolnych w powiece olkuskim zlokalizowana jest w gminach Trzyciąż i Wolbrom. Głównie są to gospodarstwa nastawione na produkcję roślinną. Samych płatności obszarowych w regionie co roku jest około pięciu tysięcy.

- Powiat gorlicki jest powiatem specyficznym. Większą część jego powierzchni, głównie tę południową stanowią trwałe użytki zielone, na którym utrzymywane jest głównie bydło mleczne, mleczno-opasowe i mięsne. Natomiast w gminach północnych nawet duże gospodarstwa mają specyfikę zrównoważoną - roślinną i zwierzęcą. Właściwie nie ma już gospodarstw w których hodowano by po jednej czy dwie krowy, bo to się zwyczajnie nie opłaca – mówi Wincenty Kmak.

Wyniki badań to jedno, a rzeczywistość - drugie

Prezes Dubec twierdzi, że wyniki badań to jedno, a rzeczywistość - drugie.

- Już teraz w centralnej i zachodniej Polsce jest bardzo dużo rolników, którzy uprawiają tylko zboża i już jest ich stosunkowo dużo w kraju do tych, którzy hodują zwierzęta. Jeśli my, którzy trzymamy zwierzęta, przeszlibyśmy na uprawę zbóż to logika podpowiada, że dojdzie do krachu zbożowego i nie będzie z nim co zrobić. Nasz teren w Małopolsce w większości jest górskim i podgórskim. Tutaj w grę wchodzi tylko produkcja zwierzęca i hodowla bydła, owiec, czy kóz. W Gorlickim są ciężkie ziemie, większość klasy V i VI, nadające się tylko na użytki zielone, z przeznaczeniem dla wypasu zwierząt – tłumaczy.

Nasz rozmówca podkreśla, że producenci bydła mlecznego w Polsce są silną grupą w Europie.